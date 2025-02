Pulgar se diz feliz no Flamengo e começa negociar renovação de contrato com o clube

O volante Pulgar deu sinal verde para negociar a renovação de contrato com o Flamengo. Em processo de negociação, o chileno disse estar feliz com o comando de Filipe Luís no Rubro-Negro. Mas para prorrogar o contrato que se encerra nesse ano, o clube precisará dar uma valorização financeira ao atleta.

O jogador tem um dos menores salários entre os jogadores do meio campo do Flamengo. Em efeito de comparação, Pulgar ganha mais apenas que os jogadores que subiram da base. Ele tem sido titular absoluto de Filipe Luís e o treinador o considera fundamental para seu estilo de jogo.

Em vídeo divulgado pelo Flamengo, Pulgar declarou estar feliz no clube: "Eu estou muito feliz aqui. Recentemente estive com minha família também, e acho que isso é um plus, a visita deles. E, bom, aqui no Flamengo, eu estou feliz com o estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e superadaptável. A força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz."

Em 2025, Pulgar atuou em cinco jogos sendo quatro como titular. O chileno começou no banco contra o Botafogo no Carioca, em jogo que Filipe Luís utilizou um time misto. Na formação no meio, o volante jogou ao lado de De la Cruz e Gerson na maioria das partidas, mas atuou também com Everton Araújo.

No clube desde 2022, Pulgar se tornou titular absoluto do time a partir da chegada de Jorge Sampaoli, em abril de 2023, e desde então não saiu mais da formação considerada ideal. Ao todo, o chileno soma 104 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols, nove assistências e cinco títulos: Libertadores e Copa do Brasil de 2022; Carioca e Copa do Brasil de 2024; e a Supercopa do Brasil de 2025.