Jogadores fazem publicações nas redes sociais contra gramados sintéticos no Brasil

Diversos jogadores do futebol brasileiro se uniram em uma ação pedindo o fim do uso do gramado sintético no país. Atletas como Neymar, Gabigol, Alan Patrick, Thiago Silva, Coutinho, Bruno Henrique, entre outros, realizaram a mesma publicação em suas redes sociais, nesta terça feira (18).

Na postagem, os jogadores alegam estar preocupados com o rumo do futebol brasileiro e pedem para que eles, os atletas, sejam mais ouvidos nessas situações, já que eles são os mais afetados. No post compartilhado, fica destacado a frase "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético".

Confira a nota completa:

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.

Leia também:

Carnaval: Balanço do Fonseca planeja melhor desfile da escola na era Caminho Niemeyer



Niterói foi a cidade mais quente do Brasil nessa segunda (17)



Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.



Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!", dizia a nota.

Os gramados sintéticos são permitidos no Brasil de acordo com o regulamento da CBF. Ano passado os clubes realizaram algumas mudanças nessa regulamentação e agora, clubes que mandam seus jogos em campos artificiais, são obrigados a liberar acesso ao time adversário, um dia antes da partida, para conhecimento do gramado.