Flamengo pode ter o retorno de Ayrton Lucas para o último duelo pela primeira fase do Carioca, contra o Maricá

O Flamengo se reapresentou e começou a preparação no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (18) para a última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, contra o Maricá, no sábado (22).

No treinamento com o grupo, Ayrton Lucas foi a novidade. O lateral participou apenas de uma parte da atividade e tem chance de voltar a ser relacionado para o último compromisso do Rubro-Negro na primeira fase do torneio.

O jogador sentiu dores no joelho esquerdo no clássico contra o Fluminense. Ele ficou de fora dos duelos do Fla contra Botafogo e Vasco. Ayrton deve voltar e ser opção imediata na lateral esquerda. Nos clássicos perdidos pelo jogador, Varela foi improvisado no setor.

Leia também:

➤ Niterói foi a cidade mais quente do Brasil nessa segunda (17)

➤ Jovem é morto a tiros após perseguir criminosos que roubaram moto do amigo

Outro nome monitorado é Juninho. O atacante foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita após o clássico com o Botafogo. Ele ainda não treino com o grupo. A evolução durante essa semana decidirá se o jogador será relacionado para encarar o Maricá.