Autor gonçalense Fabiano Silmes lança livro de poesia no Terraço Baldio

A literatura gonçalense segue proporcionando momentos de lazer e cultura para a população. Dessa vez com o lançamento do livro Anunciações do Impossível, do autor Fabiano Silmes, pela Editora Apologia Brasil, também de São Gonçalo. O evento ocorreu no espaço Terraço Baldio, em São Gonçalo, no dia 07 de fevereiro.

A obra literária busca fazer os leitores refletirem sobre a sociedade atual, através dos poemas.

“Os poemas desse novo trabalho, Anunciações do Impossível, tem como pilar a crítica social e aspectos existencialistas”, explicou o autor Fabiano Silmes.

A escrita está presente na vida de Fabiano Silmes desde sua infância e desde então já publicou dois livros. “Eu escrevo desde os treze anos de idade, só mesmo bem mais tarde que lancei o meu livro. Digamos que eu tenha mais de 25 anos como escritor. Esse é o meu segundo livro. O primeiro lancei em 2011, na Lapa”, comentou o escritor, de 45 anos.

O livro é a segunda obra do autor | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Um dos objetivos da organização do evento era proporcionar um momento de interação entre o público, escritor e a obra

“O evento foi aberto ao público, Inclusive, isso sempre foi um compromisso nosso, promover essa interação entre público e a obra. Houve microfone aberto para quem quisesse declamar algum poema autoral ou não”, disse o escritor.

O lançamento da obra foi prestigiado por relevantes nomes da literatura gonçalense, como Zé Salvador, Elis Barroso e outros.

“O lançamento do meu livro ocorreu no Terraço Baldio, espaço cultural organizado pelos poetas Elis Barroso e A.J.Tolissanto, e contou com a presença de amigos de militância cultural e de outros poetas que residem em São Gonçalo. Prestigiaram o lançamento os poetas Rodrigo Santos, Rômulo Narducci, Manoel Ferreira Jr., Zé Salvador, Matheus Goudar e o casal de poetas Elis Barroso e A.J. Tolissano”, comentou.

A editora responsável pela publicação da Anunciação do Impossível, foi a Editora Apologia Brasil, também de São Gonçalo, que há mais de 10 anos, vem dando destaque às obras regionais.