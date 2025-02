Teste no acesso à Ponte Rio-Niterói foi a causa do engarrafamento na RJ-104 nesta segunda (17)

A concessionária responsável pela operação da Ponte Rio-Niterói, a Ecoponte, emitiu uma nota comentando o intenso congestionamento no acesso à via que complicou a vida dos motoristas que passavam pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a empresa, uma das faixas da rampa de acesso no sentido Rio foi fechada propositalmente com cones como forma de “teste”.

“A Ecoponte, em caráter de teste, fechou uma das faixas da rampa de acesso da Alameda São Boaventura, no sentido Rio, da Ponte Rio-Niterói. A medida visa observar se o tráfego na Ponte vai sofrer melhorias no horário de pico”, disse a concessionária, em nota. A empresa não chegou a comentar em detalhes o experimento. Segundo a Ecoponte, os testes começaram a acontecer na última quinta-feira (13).

Por conta da limitação de faixas e do fluxo de veículos, o tempo de travessia da Alameda chegou a uma hora no início do dia e afetou toda a rodovia RJ-104. O congestionamento chegou a se estender por cerca de 15km, entre o viaduto do Alcântara e o acesso à Ponte, em Niterói. O pico do congestionamento aconteceu por volta das 7h. Por volta das 12h, a Alameda ainda apresentava lentidão; às 13h55, a travessia da Ponte no sentido Rio tinha duração estimada em 27 minutos.