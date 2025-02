Fluminense vence Nova Iguaçu por 2 a 0 e segue na briga pela classificação no Carioca

O calor do Rio de Janeiro na tarde deste domingo (16) não impediu o Fluminense de garantir a vitória na disputa conyra o Nova Iguaçu. A equipe tricolor derrotou o rival da Baixada por 2 a 0 no Maracanã e garantiu um bom resultado para seguir na briga pelo G4 do Campeonato Carioca. A equipe subiu para a quinta posição e está colado no Vasco; o time ainda tem chances de se classificar para a semifinal na semana que vem, última rodada do torneio.

O apito mal soou e o Flu já garantiu o primeiro gol. German Cano aproveitou uma falha da defesa do Nova Iguaçu aos 40 segundos para balançar as redes logo de cara. Foi o pontapé inicial para uma disputa franca entre as duas equipes pela posse de bola na primeira metade, com um Nova Iguaçu focado em manter a bola no pé. O tricolor não ficou atrás e investiu em finalizações até marcar seu segundo gol, aos 38 minutos. Cannobio aproveitou um abola de Arias e a bola chegou a encostar na trave antes de garantir o 2 a 0 tricolor.

Confira o resultado das partidas de ontem (15) no Carioca:

O segundo tempo teve mais tentativas do Mova Iguaçu, mas o Flu conseguiu segurar o placar até o apito final e garantir o bom resultado. Agora, o Flu só volta a entrar em campo daqui a uma semana. A equipe comandada por Mano Menezes retorna ao Maracanã para enfrentar o lanterna Bangu no próximo domingo (23), a partir das 18h30. O Nova Iguaçu também volta a jogar no mesmo dia, um pouco mais cedo; às 16h, a equipe da Baixada Fluminense recebe o Madureira para um confronto em casa, no Estádio Jânio Moraes.