Botafogo empata com o Boavista e segue fora do G4 no Carioca

O Botafogo segue fora do G4 no Campeonato Carioca. O Glorioso tropeçou em disputa contra o Boavista, na tarde deste sábado (16) e terminou o confronto com um empate por 1 a 1 na casa do rival, o Estádio Elcyr Rezende de Mendonça, em Bacaxá. O jovem Kayke, de 18 anos, foi o autor do gol alvinegro, enquanto Zé Vitor marcou para o Verdão de Saquarema.

Sob o comando de Cláudio Caçapa, o Botafogo optou por poupar os titulares para a Recopa Sul-Americana e colocou o time reserva em campo neste sábado. O primeiro tempo teve algum equilíbrio, mas a ofensiva do Boavista se saiu melhor e, no final do tempo, balançou as redes pela primeira vez com um belo chute de Zé Vitor, que já marcou cinco gols no Cariocão 2025 e está empatado com Vegetti, do Vasco, como artilheiro do torneio.

Na segunda metade de jogo, o alvinegro conseguiu um pouco mais de posse de bola e, aos 32 minutos, o atacante Kayke acertou o gol de empate. A partida terminou ajudando o Botafogo a chegar na quinta colocação, na briga pela classificação. Já o Boavista ficou na décima, já livre do rebaixamento mas sem perspectivas de chegar ao G4.

A equipe de Saquarema volta a entrar em campo na quinta (19), novamente em casa, dessa vez para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil. Já o Botafogo viaja a Avellaneda, na Argentina, para enfrentar o Racing no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana.