Flamengo ganha do Vasco e carimba sua classificação para semifinal do Carioca

O Flamengo ganhou do Vasco pelo placar de 2 a 0 no Maracanã, neste sábado (15). Com a vitória, o clube já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

Com o resultado negativo, o Vasco pode terminar a rodada fora da zona de classificação. O próximo jogo do Cruzmaltino, válido pela última rodada da Taça Guanabara, será o clássico contra o Botafogo, no dia 23.

O jogo começou com o Flamengo fazendo muita pressão pra cima do Vasco, que estava com uma dificuldade clara para criar jogadas. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta deu um belo passe para Plata, que saiu costurando a defesa adversária, até ser derrubado por Zuccarello dentro da área e o pênalti ser marcado.

Leia também:

Após interromper show, Alcione tranquiliza fãs sobre saúde



Rio de Janeiro será sede da reunião de cúpula do Brics em julho



Bruno Henrique foi pra bola e tirou o zero do placar. O rubro negro terminou a primeira etapa do jogo pressionando e sendo muito superior.

No segundo tempo o Vasco voltou mais ligado, logo de cara o time teve duas finalizações perigosas e aos 17 minutos, Vegetti quase empatou a partida, mas parou na trave em uma bela cabeçada.

Incomodado com a pressão do rival, Felipe Luis realizou mudanças no time, que aos poucos foram acabando com o ímpeto vascaíno. No fim do jogo, o lateral Wesley recuperou uma bola no campo de ataque e serviu Everton Cebolinha, que chutou no ângulo, anotando um golaço e dando números finais ao clássico.

O fim da partida teve uma confusão envolvendo alguns jogadores dos dois clubes e uma tentativa de invasão do gramado por parte de alguns torcedores do Vasco. Porém, a situação foi resolvida rapidamente sem maiores problemas.