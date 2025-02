Brasileiro é nocauteado em luta principal do UFC

Gregory Rodrigues, o Robocop estava em alta no UFC, vindo de uma sequência de três vitórias seguidas, o brasileiro foi emparelhado com o americano Jared Cannonier na luta principal da noite de sábado (15), na tentativa de entrar no ranking da categoria dos médios (84kg). Mas o lutador não conseguiu sair do octógono mais famoso do mundo com a vitória.

Robocop começou bem a luta, com bons golpes ele chegou a derrubar seu adversário por duas vezes no primeiro round. No segundo assalto, o brasileiro já aparentava estar mais cansado e não tinha mais o mesmo ímpeto, com isso, o americano começou a ser mais agressivo.

No terceiro round, a luta voltou a ser mais equilibrada e em certo momento, a potência dos golpes de Gregory parecia ter intimidado o adversário. Mas em um momento de descuido do brasileiro, Jared Cannonier, que já disputou o cinturão da categoria, acertou uma bela cotovelada na curta distância, que levou Robocop ao chão.

No quarto round, o americano foi pra cima para não deixar que o adversário se recuperasse e com uma forte sequência de socos, Jared levou o brasileiro a lona, vencendo por nocaute técnico.

A derrota interrompeu a sequência de três vitórias seguidas de Gregory e o deixou mais longe do ranking da categoria.