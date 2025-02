João Fonseca vence de virada e vai as semifinais do ATP de Buenos Aires

A jóia do tênis brasileiro, João Fonseca, de apenas 18 anos, eliminou por 2 sets a 1, o argentino Mario Navone, do ATP de Buenos Aires, nesta sexta feira (14) e se classificou para as semifinais do torneio. A partida foi uma revanche entre os atletas, já que Mario havia eliminado João nas quartas de final do Rio Open, do ano passado.

O atleta ganhou de virada, em uma partida que teve 2 horas e 48 minutos de duração e precisou ser interrompida duas vezes por conta da chuva. Com a classificação, Fonseca se tornou o tenista brasileiro mais jovem a se classificar para uma semifinal de ATP, um dos grandes torneios do mundo do tênis.

Para chegar até a semi, João teve que eliminar três tenistas argentinos, dentro da própria casa dos "hermanos" com apoia total da torcida adversária.

Na sequência da competição, o atleta enfrentará neste sábado (15), o sérvio Laslo Djere, tentando uma vaga na grande final.