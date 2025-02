UFC Vegas neste sábado tem sete brasileiros no evento

Gregory Robocop bate peso para luta principal do UFC - Foto: Louis Grasse/PxImages

Gregory Robocop bate peso para luta principal do UFC - Foto: Louis Grasse/PxImages

Neste sábado (15), em Las Vegas, acontece mais um card do UFC, maior evento de MMA do mundo. Recheado de brasileiros, o manauense Gregory Robocop faz a luta principal da noite contra o americano Jared Cannonier.

Vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas, o brasileiro tenta entrar no ranking da categoria dos médios (84 kg). Em contra partida, seu adversário mais velho e mais experiente, já teve a oportunidade de lutar pelo cinturão, mas foi derrotado pelo então campeão, Israel Adesanya.

Além de Robocop, outros sete brasileiros também lutam no evento. Ismael Bonfim, no peso leve (70kg) e Rodolfo Vieira, médio (84kg), lutam no card principal.

Leia também:

Jisoo e Sabrina Carpenter são destaques nos lançamentos da semana



Vasco terá o retorno de Coutinho e Paulinho para o clássico contra o Flamengo



O restante do esquadrão brasileiro luta nas preliminares do evento. São eles, Ketlen Souza, Rafael Estevam, Gabriel Bonfim, Valter Walker e Jacqueline Cavalcanti.

O evento é transmitido pelo UFC Fight Pass, a partir das 18 horas.

Confira o card completo:

Card Principal (21h)

Peso-médio: Jared Cannonier x Gregory Rodrigues

Peso-pena: Calvin Kattar x Youssef Zalal

Peso-médio: Edmen Shahbazyan x Dylan Budka

Peso-leve: Ismael Bonfim x Nazim Sadykhov

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Andre Petroski

Peso-pena: Connor Matthews x Jose Delgado

Card Preliminar (18h)

Peso-palha: Angela Hill x Ketlen Souza

Peso-leve: Jared Gordon x Mashrabjon Ruziboev

Peso-mosca: Rafael Estevam x Jesus Aguilar

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Khaos Williams

Peso-galo: Vince Morales x Elijah Smith

Peso-pesado: Don’Tale Mayes x Valter Walker

Peso-galo: Julia Avila x Jacqueline Cavalcanti