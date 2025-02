Cristiano Ronaldo lidera top 100 atletas mais bem pagos; nenhuma mulher está na lista

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo voltou a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo no último ano. O português ficou na primeira posição da lista dos 100 atletas que mais receberam em 2024, compilada pelo portal esportivo Sportico. Ao todo, ele fechou o ano com aproximadamente 260 milhões de dólares - o equivalente a mais de R$ 1,5 bilhão. Nenhuma mulher aparece.

Líder da lista também em 2023, o atleta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi o mais bem pago com folga e recebeu cerca de 100 milhões de dólares a mais que o segundo colocado: o jogador de basquete norte-americano Stephen Curry, que teve 153,8 milhões de dólares. O pugilista britânico Tyson Fury ficou em terceiro, com 147 milhões de dólares. Depois dele, vem o argentino Lionel Messi, atacante do Inter Miami, recebeu 135 milhões de dólares em 2024.

Quem fecha o top 5 é Lebron James, do baquete norte-americano, com 133,2 milhões de dólares. O brasileiro com a melhor posição na lista é Neymar Jr., que ficou em sexto com 133 milhões de dólares. O único outro brasileiro que aparece na lista é o gonçalense Vinicíus Jr., que teve 55 milhões de dólares de renda.

A mulher mais bem paga foi a tenista norte-americana Coco Gauff, que teve a renda 30,4 milhões de dólares. Para fins de comparação, o 100º colocado - Daniel Jones, quarterback do Minnesota Vikings - recebeu 37,5 milhões de dólares. Ao todo, a soma da renda dos 100 atletas mais bem pagos em 2024 é 6,2 bilhões de dólares - que equivale a cerca de R$ 35,7 bilhões.