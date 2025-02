Novo reforço para zaga do Botafogo, Jair aparece regularizado no BID

O Botafogo regularizou a situação do zagueiro Jair no BID da CBF nesta quarta-feira (12). O jogador ainda não começou os trabalhos no Espaço Lonier já que está na disputa do Sul-Americana sub-20 com a Seleção Brasileira até o dia 16 de fevereiro.

Quando retornar ao Rio de Janeiro, o novo zagueiro do Glorioso já terá condição imediata de estrear pelo clube. Jair tem 19 anos e foi anunciado pelo Botafogo na última segunda-feira (10). O acordo firmado com o jogador vai até o fim de 2028.

Jair aparece regularizado no BID da CBF | Foto: Divulgação

Ele era alvo antigo do Alvinegro, que tentou o contratar no meio do ano passado, mas sem sucesso. O Santos, clube que revelou Jair, também recusou propostas de Porto (Portugal) e Atalanta (Itália) neste intervalo.

Jair é considerado um jogador promissor e com potencial de chegar a Seleção principal pelo departamento de análise do Botafogo. A ideia era trazer um nome mais jovem para a zaga, já que a dupla titular é formada por Alexander Barboza, de 29 anos, e Bastos, de 33.