Wilson Seneme é demitido do comando da arbitragem brasileira

O ex-árbitro Wilson Luiz Seneme está fora do comando da Comissão de Arbitragem da CBF. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13). Seneme presidia o órgão desde 2022. A entidade anunciará a nova estrutura também nesta quinta.

As informações vazadas apontam que o ex-árbitro Rodrigo Martins Cintra e Luiz Flávio de Oliveira farão parte desta nova comissão. Em nota, a CBF informou que a nova comissão contará com um comitê consultivo permanente formado por especialistas internacionais.

Seneme, antes de chefiar o quadro de árbitros da CBF, ocupou posição semelhante na Conmebol durante cinco anos e meio. No último ano, ele se tornou alvo dos clubes brasileiros. Os erros constantes de arbitragem no Campeonato Brasileiro acabaram respingando no dirigente.

Leia também:

➤ Dois policiais são baleados em tiroteio no Brejal, em São Gonçalo

➤ Parque RJ, em São Gonçalo, tem 40% das obras concluídas

Em agosto do ano passado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu problemas na arbitragem do futebol brasileiro. Porém, ele defendeu Seneme: "Têm acontecido equívocos que não eram para acontecer. Quem acompanha os jogos sabe. Os árbitros aplicam um critério, e depois de dois ou três jogos, o mesmo árbitro modifica [os critérios]. Essas questões têm que ser discutidas. A crítica sempre é importante quando é construtiva."

Seneme, ao assumir o cargo em 2022, garantiu que pretendia tornar as partidas mais corridas e com menos interferências de arbitragem e com mais transparência do VAR.