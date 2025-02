Dois policiais são baleados em tiroteio no Brejal, em São Gonçalo

Dois policiais militares foram baleados nesta quinta-feira (13), na comunidade do Brejal, em São Gonçalo. Segundo a PM, os agentes do 7º BPM realizavam policiamento na rodovia RJ-104 quando foram surpreendidos pelos disparos de um grupo de criminosos, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Um dos agentes foi atingido no quadril e ficou com a bala alojada na região. Já o outro policial foi ferido de raspão nas costas A dupla foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a unidade, ambos tem quadro estável e foram internados para passar por exames e avaliação médica. A ocorrência segue em andamento e o policiamento na comunidade foi reforçado, de acordo com a PM.

Leia também:

➢PM prende três suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no Badu, em Niterói

➢ Morador de rua é preso durante operação da Polícia Civil em Niterói