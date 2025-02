Vasco se prepara para sequência decisiva com clássicos e mata-mata

Vasco volta as atenções para duelos no Carioca e na Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco volta as atenções para duelos no Carioca e na Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco vai encarar uma sequência dura com dois clássicos e um jogo de mata-mata pela frente para definir seu futuro em duas competições diferentes. Pelo Carioca, o time do técnico Fábio Carille enfrenta Flamengo e Botafogo. Pela Copa do Brasil, entre os dois clássicos, o clube estreia diante do União Rondonópolis.

No estadual, o Vasco não vence há três rodadas. A equipe contou com o tropeço de adversários e se manteve no G-4. A equipe, portanto, depende apenas de si para avançar às semifinais. Com 14 pontos, o Vasco vai para as duas últimas rodadas precisando de uma vitória e um empate para ter chances de classificação.

Neste sábado, às 21h45, o primeiro duelo é contra o Flamengo. O clube tenta quebrar um tabu de sete jogos sem vitórias contra o maior rival. Neste recorte, são cinco derrotas e dois empates. O último triunfo foi por 1x0, no Carioca de 2023, com gol do lateral-direito Puma Rodríguez.

Caso não vença, o Vasco tem grandes chances de terminar a rodada fora dos quatro primeiros colocados e chegar no clássico contra o Botafogo precisando de uma vitória e de uma combinação de resultados para avançar.

Contra o Botafogo, o Gigante da Colina encontrará um adversário com atenções divididas. O compromisso entre os dois está marcado entre os jogos do Glorioso pela final da Recopa Sul-Americana, diante do Racing. O duelo pelo Carioca acontece no dia 23, às 16h, e as decisões do torneio continental estão marcadas para dia 20 e 27.

Entre os dois clássicos do Carioca, o Vasco tem a estreia na Copa do Brasil, diante do União Rondonópolis, na próxima terça-feira (18). E neste ano, há uma mudança no regulamento da competição. Agora, o visitante não terá mais a vantagem do empate nas duas primeiras fases. Assim, a tarefa do Vasco será muito mais difícil. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O União alegou problemas financeiros e vendeu o mando de campo. A partida será realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.