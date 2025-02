Fluminense avança em negociação pelo volante Otávio, do Atlético-MG

Fluminense mira a contratação do volante Otávio, do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Fluminense se aproxima de mais um reforço para esta temporada. O Tricolor avançou nas negociações por Otávio, volante do Atlético-MG, de 30 anos. O clube agora ajusta a forma de pagamento com o Galo.

A posição de volante é uma das prioridades da diretoria do Flu antes do fechamento da atual janela de transferências. O Fluminense fez uma proposta e o Galo sinalizou com uma contraproposta. Os clubes chegaram a um acordo e agora alinham a forma de pagamento para fechar a transferência.

O clube carioca tentou a contratação volante colombiano Gustavo Cuéllar, que estava no Al-Shabab, mas o jogador acabou acertando com o Grêmio. Para a posição, hoje o Flu conta com Bernal, Martinelli, Nonato e Hércules. Quem também pode fazer a função é o meio-campista Lima.

O contrato de Otávio com Atlético-MG vai até junho de 2026. O volante tem três jogos nessa temporada, até o momento. Em 2024, foram 50 partidas, e na temporada 2023, 47.