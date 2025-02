Flamengo vence o Botafogo em jogo atrasado e vira líder do Carioca

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (12), em partida atrasada, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi anotado pelo zagueiro Léo Ortiz no segundo tempo.

Com o triunfo, o Flamengo chegou a 17 pontos, assumindo a liderança do estadual, empatado com o Volta Redonda, mas com melhor saldo de gols. O Botafogo, por sua vez, permanece com 12 pontos, ocupando a sexta colocação e fora da zona de classificação para as semifinais.

A partida foi marcada por momentos de tensão e reclamações. No primeiro tempo, o Flamengo dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para converter o controle em oportunidades claras de gol. O Botafogo, embora tenha tentado reagir, não conseguiu ameaçar efetivamente a meta rubro-negra.

No segundo tempo, o Flamengo manteve o domínio e, aos nove minutos, Léo Ortiz aproveitou cruzamento de Arrascaeta e cabeceou para abrir o placar. O Botafogo tentou reagir, mas o sistema defensivo do Flamengo, com destaque para Danilo, que fez uma grande partida, conseguiu neutralizar as investidas adversárias.

O próximo compromisso do Flamengo será no sábado (15), contra o Vasco, também no Maracanã, às 21h45. Já o Botafogo enfrentará o Boavista no mesmo dia, às 19h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema.