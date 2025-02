Porto da Pedra tem prejuízo com alas após incêndio em confecção no Rio

Após o incêndio que atingiu a fábrica de fantasias Máximus Confecções, na Zona Norte do Rio, no início da manhã desta quarta-feira (12), a Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, divulgou uma nota, em seu perfil oficial nas redes sociais, em nome do Presidente Fabricio Montibelo, lamentando o ocorrido e informando que, duas alas, placas e tecidos da escola estavam sendo produzidos no local.

Ainda segundo a declaração da agremiação, havia a previsão de que algumas das confecções seriam entregues ainda nesta quarta-feira.

Leia a nota da Porto da Pedra na íntegra:

"O GRES Unidos do Porto da Pedra lamenta profundamente o incêndio que, na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, acometeu as dependências da fábrica da Maximus, importante parceira do nosso carnaval. Informamos que havia duas alas, placas e tecidos da escola sendo produzidos no local, alguns deles programados para serem entregues na data de hoje, no entanto, a maior preocupação é com a integridade física das dezenas de colaboradores que trabalham na produção do espetáculo. Isto é o que nos move neste momento.

Rogamos para que não haja maiores intercorrências e que a vida e a integridade dessas pessoas estejam asseguradas. Nossa solidariedade a todas elas e às escolas coirmãs pela perda de fantasias e adereços que vinham sendo confeccionados no local".