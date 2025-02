Ferj marca Vasco x Botafogo, pelo Carioca, para São Januário

O clássico entre Vasco e Botafogo foi marcado pela Ferj, nesta quarta-feira (12), para ser realizado em São Januário. A partida é válida pela última rodada da Taça Guanabara, no dia 23 (domingo), às 16h (horário de Brasília).

Esse será o primeiro clássico do Vasco disputado em sua casa na atual temporada. O duelo diante do Fluminense aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, e o compromisso diante do Flamengo está marcado para o sábado (15), no Maracanã.

Leia também:

▶ Tiroteio interdita Avenida Brasil e Linha Vermelha nos dois sentidos

▶ Van da Polícia se envolve em acidente; presos e policiais ficam feridos

O Cruzmaltino terá dois clássicos pela frente em seus últimos compromissos para buscar a classificação para a semifinal do torneio. No momento, o Vasco ocupa a terceira posição na tabela, com 14 pontos.