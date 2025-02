Flamengo deve ter time misto para clássico desta noite, contra o Botafogo

Arrascaeta deve estar no time titular do Flamengo para o clássico diante do Botafogo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo deve ter mudanças para o clássico diante do Botafogo, às 21h30 desta quarta-feira (12). O técnico Filipe Luís deve apostar em um time com nove mudanças em relação à equipe que empatou com o Fluminense no sábado (08).

O Rubro-Negro não terá o lateral-esquerdo Alex Sandro, lesionado. O substituto natural, Ayrton Lucas, também deve ser ausência. Quem deve atuar pelo setor é o lateral-direito Varela.

Os únicos titulares que devem iniciar o clássico são Léo Pereira e Wesley. A tendência é que outros jogadores que começaram o clássico diante do Flu estejam disponíveis apenas no banco de reservas.

De la Cruz e Arrascaeta, poupados no último sábado por causa de um controle de carga estabelecido para o elenco, voltam aos relacionados e devem estar no onze inicial do técnico Filipe Luís nesta noite.

O provável time do Flamengo tem: Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Varela; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho.