Filipe Luís pode ter o desfalque de Ayrton Lucas para clássico contra o Botafogo

O Flamengo ganhou mais uma dúvida visando o clássico desta quarta-feira (12) contra o Botafogo, no Maracanã. O técnico Filipe Luís pode ter mais uma baixa na lateral-esquerda para o duelo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca.

O treinador já não poderia contar com Alex Sandro, diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. Agora, o clube informou que Ayrton Lucas sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu de sábado (08) e vem se queixando de dores.

Nesta terça (11), o jogador não treinou no campo e fez apenas trabalho de fisioterapia. Ele ainda não está descartado do grupo que será relacionado para o duelo. Ayrton Lucas passará por uma reavaliação na manhã de quarta-feira no Ninho do Urubu.

Caso o jogador fique realmente de fora, Filipe Luís precisará improvisar no setor. Zé Welinton, opção imediata do sub-20 e que atuou no começo do Carioca, foi afastado e liberado para procurar outro clube. Outras opções são deslocar Danilo para o setor ou adaptar Léo Pereira na posição.