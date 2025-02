Mais um reforço: Botafogo encaminha contratação de atacante do Benfica, por 10 milhões de euros

Mais um reforço a vista! O Botafogo se aproxima da contratação de mais um reforço para esta temporada. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Matheus Medeiros, confirmadas pelo GLOBO, o alvinegro encaminhou a contratação de Benjamín Rollheiser, do Benfica, por 10 milhões de euros (cerca de 60 milhões de reais, na cotação atual).

Outras equipes também estão na disputa pelo jogador argentino de 25 anos, como Santos, que ofereceu o mesmo valor do Botafogo.

No início do ano passado, o clube carioca já havia tentado a compra do jogador, que estava no Estudiantes-ARG. Antes de avançar na negociação, o clube buscou viabilizar o empréstimo dele.