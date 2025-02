Vini Jr. e Real Madrid conversam para renovação de contrato do craque brasileiro

O Real Madrid e Vinicius Junior começaram os primeiros contatos para uma ampliação do vínculo do atacante brasileiro com o clube espanhol. O compromisso atual foi assinado em outubro de 2023, com validade até junho de 2027.

A multa estipulada de Vini está em 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6 bilhões). Agora, o camisa 7 está ainda mais valorizado após o prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best de 2024.

Porém, o brasileiro não tem pressa para acertar a renovação. A conversa está apenas no início e as duas partes estão expondo seus interesses. As tratativas ainda devem se estender por um tempo.

Além da valorização, uma renovação também indicaria maior estabilidade quanto ao futuro de Vini Jr. no Real Madrid. Isso porque o governo da Arábia Saudita não desiste da ideia de contar com o atacante no país asiático.



E os planos do Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) vão além de um contrato como jogador. Vini seria embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada pela Arábia Saudita.

Mesmo com as negativas do jogador nas janela de transferências de meados de 2024, existe uma certa incógnita sobre o futuro de Vini. Aos 24 anos, o brasileiro tem 17 gols e nove assistências em 28 jogos na atual temporada.