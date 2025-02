Renovação de Vegetti com o Vasco é publicada no BID da CBF

O Vasco registrou o novo contrato com o atacante Pablo Vegetti na tarde desta sexta-feira (07) no BID da CBF. O jogador e o clube se alinharam quanto a um aumento salarial e o novo vínculo vai até o final de 2026.

As partes já caminhavam para um desfecho positivo desde o final de janeiro. Agora, com o novo contrato, o artilheiro receberá R$ 760 mil fixos de salário, valor que pode aumentar com os bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título no período de duração do vínculo.

Novo contrato do argentino com o cruzmaltino foi publicado no BID da CBF | Foto: Reprodução

Vegetti aceitou as condições propostas pelo Vasco e receberá um salário menor do que havia pedido inicialmente. Isso destravou as conversas e fez com que o acordo fosse sacramentado. Inicialmente, ele e seu empresário pediam salário fixo acima de R$ 1 milhão, além de bonificações por metas.



Leia também:

➤ Calor intenso faz policias improvisarem ventilador em blindado

➤ Em São Gonçalo, PRF apreende armas, munições e drogas após confronto armado

O 'Pirata' é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com cinco gols. Aos 36 anos, ele se declarou ao Vasco no final de janeiro, após o jogo contra o Madureira. Ele também comentou que as notícias sobre suas exigências para renovar eram falsas.



"Estou muito feliz por pertencer a esse clube, muita honra de vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim nas férias, fim de campeonato, que eu não voltaria para a pré-temporada, que eu peço um salário que é mentira. Mas sigo trabalhando tranquilo, acho que eu mereço um pouco de respeito porque sempre respeitei e honrei essa camisa. [...] Vou ficar aqui até que mandem embora", afirmou na saída de campo contra o Madureira.



Vegetti está em sua terceira temporada com a camisa do Vasco. Ele tem 38 gols e cinco assistências em 80 jogos pelo clube. No ano passado, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols.