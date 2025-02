Copa do Brasil 2025: CBF sorteia confrontos da primeira fase

Copa do Brasil 2025 começa na semana do dia 19 de fevereiro - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Copa do Brasil 2025 começa na semana do dia 19 de fevereiro - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em sorteio realizado na sede da CBF, na tarde desta sexta-feira (07), a Copa do Brasil de 2025 começou a ganhar forma. O evento definiu os confrontos da primeira fase. O jogos estão previstos para acontecer nas semanas de 19 e 26 de fevereiro.

A entidade máxima do futebol brasileiro ainda confirmará as datas exatas dos duelos sorteados. Ao todo, são 20 chaves com quatro times. Os dois vencedores de cada chave irão se enfrentar na segunda fase.

A primeira fase acontece em jogo único e há uma mudança para esta edição. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. Até 2024, o visitante avançava em caso de igualdade no placar.

As duas primeiras etapas da competição serão disputadas em partidas únicas. Nesta primeira, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam na condição de visitantes.



Além dos 80 clubes que iniciam da primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá novo sorteio para a definição dos confrontos.

São eles: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores), Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Veja os caminhos de Fluminense e Vasco:

Chave 3



UNIÃO-MT x VASCO



BARCELONA-RO x NOVA IGUAÇU-RJ (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 19

ÁGUIA DE MARABÁ-PA x FLUMINENSE-RJ



DOURADOS-MS x CAXIAS-RS (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)