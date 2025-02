De la Cruz desfalca o Flamengo no Fla x Flu deste sábado

De la Cruz está fora do clássico deste sábado (08), diante do Fluminense - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

De la Cruz está fora do clássico deste sábado (08), diante do Fluminense - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo terá o desfalque do volante De la Cruz para o clássico deste sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h30. O uruguaio fica de fora por conta do planejamento físico que o clube elaborou para os jogadores no começo de temporada.

Em nota, o Rubro-negro afirmou "que o atleta Nico De La Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense, neste sábado (8), devido a um controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada."

Na última terça-feira (04), o atleta não esteve em campo para o treino realizado no CT do Ninho do Urubu. Ele realizou um trabalho interno, assim como o zagueiro Léo Pereira e o atacante Michael.

De la Cruz foi contratado no início do ano passado e sofreu com lesões no segundo semestre do ano. Ele foi para o departamento médico três vezes a partir de julho.



O camisa 18 passou por um trauma no joelho direito e lesão no músculo posterior da coxa direita por duas vezes. Ele atuou em apenas metades dos jogos do Fla após a Copa América e ficou de fora das finais da Copa do Brasil.