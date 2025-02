Marcelo, ídolo do Fluminense, anuncia aposentadoria aos 36 anos

Após se despedir do Fluminense no final do ano passado, o lateral Marcelo, de 36 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol. Sem clube desde novembro, o atleta confirmou na manhã desta quinta-feira (06) que não voltará aos gramados. Além das célebres passagens pelo tricolor carioca, Marcelo também é conhecido pelos jogos com a camisa do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Em postagem nas redes sociais, o jogador comentou os últimos momentos da carreira como atleta e indicou que deve continuar trabalhando com o esporte “Voltar ao Fluminense, devolver ao clube o que me deu, ajudando a conseguir três títulos, incluindo a Copa Libertadores. E deixando um legado para os jovens com o Estádio Marcelo Vieira. Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito para dar ao futebol. Obrigado por tanto”, disse Marcelo.

Nas redes, as duas principais equipes pelas quais o atleta jogou aproveitaram o anúncio para homenagear o lateral. O Fluminense relembrou, em postagem, a trajetória do jogador na equipe. “O futebol te agradece, Marcelo. O Fluminense, a sua eterna casa, te agradece, ídolo”, escreveu o clube carioca. O Real Madrid também agradeceu o jogador em postagem: “Marcelo pertence a história do Real Madrid e é uma das grandes lendas do clube e do futebol mundial”.

Marcelo foi revelado ainda nas categorias de base do Flu e se profissionalizou pela equipe em 2005. Após se destacar no elenco tricolor, ele foi contratado pelo Real Madrid em 2007. Ao longo de 16 temporadas, Marcelo conquistou 25 títulos e se tornou um dos ídolos do clube. Ele deixou a equipe em 2022, quando foi anunciado no Olympiacos, da Grécia.

Por conta de lesões, a passagem pelo futebol grego foi breve e, em 2023, o jogador retornou ao Fluminense, onde participou da conquista do Campeonato Carioca, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Apesar de bem-sucedida, a passagem terminou com a rescisão do contrato, em novembro de 2024, após um desentendimento entre o lateral e o então técnico Mano Menezes.

Além das duas equipes, Marcelo também se despede de uma longa passagem pela Seleção Brasileira. Além de titular em duas Copas do Mundo, ele participou da conquista de uma medalha de ouro na Copa das Confederações de 2013 e das medalhas de bronze e prata nas Olimpíadas de Londres e Pequim, respectivamente.