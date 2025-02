Casimiro ganha chuteira de Neymar, mas equipe pediu de volta

O camisa 10 do Santos, Neymar, de 33 anos, deu de presente para o jornalista Casimiro Miguel, de 31 anos, a chuteira que usou no jogo de estreia do novo clube, a qual terminou empatada em 1 a 1, contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (5). Logo após ganhar o “mimo”, Casimiro foi procurado pela assessoria do atleta, para devolver o par, que estava reservado para ser entregue ao leilão beneficente anual organizado pelo Instituto Neymar Jr.

Cazé contou a história em suas redes sociais, depois de sair da Vila Belmiro. "Ganhei a chuteira da estreia do Neymar, mas a chuteira não está comigo. Tive que devolver. Chegou a equipe do Neymar e falou 'Casimiro, Neymar enlouqueceu. Não poderia ter te dado essa chuteira porque vai ser leiloada pelo Instituto Neymar Jr. Você precisa devolver'. Falei 'Claro'... eu devolvi, mas ela vai ajudar muito mais gente", disse, prometendo comparecer no leilão para arrematar os calçados.

Leia também:

Mulher fica presa no Cemitério Municipal de São Gonçalo após encerramento das atividades

Aposentada morre após ser atingida por motocicleta em Santa Rosa, Niterói

Durante a transmissão, o jornalista estava comemorando ter ganhado o presente. “Quem não chora, não mama. Eu pedi”, disse ele, que também tinha a intenção de levar para casa uma bandeirinha da Vila Belmiro do primeiro jogo de Neymar de volta ao clube.