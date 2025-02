Botafogo faz nova proposta por Rollheiser, do Benfica

O Botafogo fez uma nova proposta pelo meia-atacante Rollheiser, do Benfica, nesta quarta-feira (05). A primeira investida, uma proposta de empréstimo, foi rejeitada pelo clube português. Agora, o Alvinegro busca comprar o jogador em definitivo.

O argentino, de 24 anos, também é alvo do Santos. O clube paulista também fez uma proposta de compra em definitivo ao jogador. O Benfica só fará negócio em caso de venda de Rollheiser, por isso negou a primeira oferta do Botafogo.

A nova proposta do Glorioso gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 60,4 milhões), mas a diretoria do clube não acredita que o negócio será concretizado. As cifras são consideradas altas internamente.

Rollheiser tem o desejo de ser negociado, já que está sem espaço no Benfica. A negociação, que já era considerada difícil, se torna ainda mais complicada com a presença do Santos na disputa. O clube paulista está na frente pela contratação do argentino.

O Botafogo já havia tentado a contratação de Rollheiser no início de 2024, quando ele ainda era do Estudiantes, mas o atleta optou por ir para o Benfica. Com lacuna no ataque, a diretoria segue em busca de outras opções no mercado. A janela de transferências internacional fecha no dia 28 de fevereiro.