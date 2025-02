Escritora de São Gonçalo lança livro infantil sobre menino que já plantou 4 mil árvores

Livro também será lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Livro também será lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A escritora Nilma Boechat lança seu novo livro infantil, "Xandinho, o Menino que Planta", no próximo sábado, 08 de fevereiro, das 18h às 22h, no 2º andar do Partage Shopping, no centro de São Gonçalo. O evento contará com a participação de vários outros projetos da cidade, entre eles Projeto Menino que Planta, da ONG SOS Vida Silvestre — que distribuirá 70 mudas de plantas —, do Projeto Remoma de São Gonçalo, da Jornateca, e da Lura Editorial, de São Paulo.

O livro conta a história real de Xandinho, um menino de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que desde os 4 anos de idade se dedica a plantar árvores. Hoje, aos 11 anos, já plantou mais de 4 mil mudas, contribuindo para o reflorestamento da Serra do Vulcão. Sua jornada inspiradora já foi destaque no Globo Repórter, na Unesco, em uma matéria da TV Francesa e também teve a oportunidade de plantar ao lado da saudosa jornalista Suzana Naspolini. Seu maior sonho é reflorestar o mundo.

Nilma Boechat, autora também do livro Coração Verde (2024), foi convidada a escrever essa emocionante história com o objetivo de inspirar crianças do Brasil e do mundo a plantar e cuidar do meio ambiente. Nascida no Alcântara, São Gonçalo, ela trabalhou em diversas escolas da região, incluindo o Colégio Dom Hélder Câmara, e formou-se em Relações Públicas. Leitora voraz, tornou-se escritora motivada pelo desejo de transformar e inspirar vidas por meio da leitura.

Após o lançamento em São Gonçalo, "Xandinho, o Menino que Planta" também será apresentado ao público na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no dia 14 de junho, das 14h às 16h, no estande da Lura Editorial.

Leia também:

Casa do Trabalhador Itinerante acontece neste fim de semana (08 e 09/02) em Inoã

Cine Henfil em Maricá divulga programação do próximo final de semana