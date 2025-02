Vítima de bala perdida no Jardim Catarina era cantor de Itaboraí

A vítima de um tiroteio entre policiais e suspeitos no Jardim Catarina, em São Gonçalo, nesta terça (04), não vivia no bairro. Reginaldo Menezes, de 52 anos - que morreu após ser baleado na Avenida Doutor Albino Imparato nesta manhã - era morador de Itaboraí e estava a caminho do trabalho quando foi atingido pela bala perdida.

Conhecido como Régis Menezes, ele era cantor evangélico e já morou na cidade, segundo os relatos da família. Ele estava na calçada da Albino Imparato, principal via do bairro, quando foi surpreendido pelo tiroteio, que também deixou um policial militar e um suspeito feridos.

O cantor chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. O velório de Régis acontece na manhã desta quarta (05), no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo; o sepultamento acontece às 12h.

Além de uma vítima fatal, a troca de tiros também terminou com um agente da PM ferido de raspão e um homem, de 25 anos, baleado. O segundo ferido é acusado de envolvimento com o tráfico na região, segundo a Polícia. Ele também deu entrada no Heat e, após passar por cirurgia, segue internado. Já o policial recebeu alta após atendimento.

Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), os disparos começaram depois que um grupo de suspeitos atirou contra uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) que realizava patrulhamento de rotina no bairro. Agentes da 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para prestar apoio à ação, que teve um fuzil com 14 munições apreendido. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG), investiga o caso.