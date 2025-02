Idosa é empurrada de escada após discussão no Rio; vídeo

A Polícia Civil está investigando um episódio de tentativa de homicídio em um edifício no Centro do Rio. O crime aconteceu em janeiro, mas o caso só foi divulgado no início deste mês. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que uma advogada, de 70 anos, é empurrada de uma escada após uma discussão com a síndica do prédio, de 65, e o filho dela. Confira o registro:





Segundo os relatos investigados pela Polícia, a vítima teria ido até a sala de administração do prédio para cobrar boletos do condomínio que não tinha recebido. No local, ela se envolveu em uma discussão com a síndica e o filho dela. Uma cliente da advogada também estava no local e filmou parte da discussão.

Segundo a vítima, a síndica tentou tomar o telefone da cliente. Em seguida, o filho dela teria empurrado a advogada, que caiu da escada e ficou desacordada por cerca de cinco minutos, de acordo com testemunhas. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde recebeu quinze pontos na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada na ocasião do crime e a síndica foi levada para a 5ª DP (Mem de Sá), onde foi presa em flagrante. Nove dias após a prisão, ela foi solta e responde em liberdade. O filho dela teria fugido no dia do crime, segundo a Polícia, que pediu pela prisão do acusado. O caso segue em investigação.