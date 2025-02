Vasco busca melhorar retrospecto no Mané Garrincha em duelo contra o Fluminense

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (05), em duelo contra o Fluminense, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece no Mané Garrincha, onde o cruzmaltino busca melhorar seus números.

Nos últimos dez anos, o clube atuou 12 vezes no estádio, com um aproveitamento de apenas 44%. São quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas desde 2015. A última partida no Mané Garrincha aconteceu em setembro do ano passado, e terminou com derrota para o Palmeiras, por 1x0, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Nesses anos, o Vasco teve cinco clássicos no Mané Garrincha, com uma vitória, três empates e uma derrota. A vitória foi justamente contra o Fluminense, por 1x0, em duelo válido pela Taça Guanabara de 2019, com gol de Yago Pikachu.

O cruzmaltino também amargou algumas derrotas pesadas no últimos anos atuando em Brasília. São três jogos em que a defesa foi vazada quatro vezes: derrotas por 4x0 para o São Paulo, em 2015, e duas derrotas de 4x1, para o Corinthians, em 2018, e para o Flamengo em 2019.

O jogo acontecerá longe do Rio de Janeiro por um acordo do início de 2024 entre a SAF vascaína e a organizadora da partida. Na gestão do CEO Lúcio Barbosa, no início do ano passado, o Vasco negociou dois mandos de campo com a empresa Metrópoles Sports.

A partida com o Palmeiras, pelo Brasileirão, foi a primeira realizada no pacote. O clássico contra o Fluminense, também pelo segundo turno, havia sido comercializado, mas, por questões esportivas, a gestão de Pedrinho negociou para que a partida acontecesse no Nilton Santos. Assim, houve um acordo com a empresa para quitar esta pendência em 2025 e o duelo pelo Carioca fosse realizado em Brasília.