Maricá perde para o Madureira e é quarto no Campeonato Carioca

Após a derrota para o Vasco, na semana passada, por 1 a 0, o Maricá voltou a sofrer um novo revés, pelo mesmo placar, em jogo realizado na tarde dessa segunda-feira (3), contra o Madureira, na casa do adversário, em Conselheiro Galvão. subúrbio do Rio. O meio campista Marcelo, de pênalti, foi o autor do único gol da partida.

Com a derrota, o Maricá desceu na tabela e agora está na quarta colocação. Já o Madureira é o oitavo colocado do campeonato, que tem a liderança do Volta Redonda, com 13 pontos e uma vitória a mais do que o Vasco, o segundo, com a mesma pontuação.

