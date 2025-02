Acidente envolvendo BRT deixa motorista morto no Rio

Um motorista de BRT morreu após uma colisão entre o articulado que ele conduzia e outro coletivo da categoria na manhã desta segunda-feira (3). O acidente aconteceu no Terminal Alvorada, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Cléber Barbosa Resende, teve o braço amputado pelo impacto da colisão e chegou a ser internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, o condutor desceu do veículo no terminal para uma checagem de rotina do coletivo. Neste momento, o freio do coletivo teria cedido e, enquanto Cléber tentava conter o ônibus, outro BRT chegou ao local e acabou esmagando o motorista. Em nota, a concessionária MOBI-Rio, que opera o articulado, disse apenas que o acidente “aconteceu em função de um erro operacional de um dos motoristas”.

Leia também:

➢ Homem apontando como maior traficante de cocaína do país é preso no Rio

➢ Morre aos 87 anos a ex-deputada federal Eurides Brito

Informações iniciais indicam que o corpo de Cléber será levado para Minas Gerais, onde deve acontecer o velório, segundo o portal “g1”. Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) foram acionados e vão investigar o caso.