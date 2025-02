John Textor abre conversas com Tite para ser o novo treinador do Botafogo

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, procura um novo técnico para o Glorioso o mais breve possível. A bola da vez é Tite, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. O treinador já foi entrevistado pelo empresário, que gostou bastante do que ouviu.

A negociação ainda terá novos capítulos. Tite está desempregado e priorizou trabalhar na Europa. Mas, ele aceitou ouvir a proposta do Alvinegro carioca, que o tinha na lista desde o começo da temporada, principalmente após a saída do português Artur Jorge.

John Textor também conversou com mais de 10 treinadores e ainda vai fechar a sequência de entrevistas para escolher o nome. Pelo que ouviu de Tite, um novo bate papo será marcado para dar andamento nas conversas. A primeira foi preliminar e ainda carece de uma proposta financeira.

Tite e seu filho, Matheus Bachi | Foto: Reprodução

Esse pode justamente ser o próximo passo das tratativas. A entrevista teve participação especial de Matheus Bachi, filho do técnico e também seu auxiliar direto na beira do campo. Apesar de Tite entender o inglês de Textor, Matheus é mais fluente no idioma e ajudou a traduzir algumas falar do americano, que ficou satisfeito também com a sinergia entre pai e filho.