Textor minimiza derrota na Supercopa e cita prioridades do Botafogo na temporada

O acionista majoritário do Botafogo, John Textor, minimizou a derrota do clube na final da Supercopa para o rival Flamengo. O empresário fez críticas ao calendário brasileiro e deixou claro que as competições que importam para o clube na temporada, são outras.

"Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes", disse em entrevista à "ESPN".

Além de jogar restante do Campeonato Carioca, o Botafogo disputa a final da Recopa, contra o Rancing da Argentina, no fim de fevereiro, em um confronto do campeão da Libertadores contra o vencedor da Sul americana.

Campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2024, o alvinegro perdeu dois de seus principais jogadores, com as transferências de Luiz Henrique e Almada para o futebol europeu. Somados a saída do técnico Arthur Jorge, o Botafogo segue no mercado na busca de um treinador e com isso se movimentar mais no mercado para compor seu elenco.

O clube volta a campo na quinta feira (6), ás 21:45 da noite, para enfrentar o Nova Iguaçu, pelo Carioca.