Kauã Elias se aproxima de deixar o Fluminense, que buscará novo atacante no mercado

O atacante Kauã Elias está próximo de deixar o Fluminense nos próximos dias. O jovem é alvo do Shakhtar Donestsk e caso a transferência seja concretizada, o Tricolor irá ao mercado buscar um novo atacante para o elenco.

Antes mesmo da saída do jogador ser concretizada, nomes são já observados pela diretoria. Entre os nomes analisados, os que foram mais à frente foram Isidro Pitta, que estava no Cuiabá e foi para o Bragantino, Tiquinho Soares, que estava no Botafogo e foi para o Santos, e de Vegetti, do Vasco, que se aproxima de renovar com o clube de São Januário.

No momento, o Flu tem apenas Germán Cano e Lelê como centroavantes de ofício no elenco. Por isso, é vista a necessidade de contratar mais uma peça para o setor. Em caso de saída de Kauã, a tendência é que o Fluminense fique com um percentual do jogador.

A proposta chegou ao Fluminense após o clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira (29). Porém, Kauã Elias já vinha sendo observado pelo Shakhtar Donetsk há pelo menos duas temporadas, quando ele ainda estava na categoria de base do Tricolor.