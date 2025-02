Flamengo vai vender Lorran para clube russo; entenda

O meia-atacante Lorran, de 18 anos, pode estar próximo de se despedir da Gávea. O Flamengo está acertando os últimos detalhes para oficializar a venda do atleta para o CSKA, da Rússia. Segundo o portal “Uol”, a equipe estrangeira teria decidido desembolsar 8 milhões de euros - o equivalente a cerca de R$ 50 milhões - para contratar o jogador.

Como a contratação ainda não foi confirmada pelo clube russo, ainda não há detalhes sobre o prazo do contrato. Relatos iniciais indicam que a equipe vai adquirir 80% dos direitos pelo atleta, de acordo com o “Uol”. O atual contrato do meia com o Fla é válido até o fim de 2029 e prevê uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões).

Lorran veste o manto rubro-negro desde os tempos das categorias de base e estreou profissionalmente em 2023. Ele chegou a ser titular em 2024, mas não tem tido destaque nos últimos jogos do Flamengo. Além do título da Copa Libertadores da América Sub-20, pela base, o jogador também participou da conquista dos títulos no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil ano passado com o Flamengo.