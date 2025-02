Mais um! Flamengo atropela o Botafogo e garante o tricampeonato da Supercopa

Com uma atuação de gala do atacante Bruno Henrique, o Flamengo se consagrou, neste domingo (2), tricampeão da Supercopa Rei, com uma vitória de 3 a 1 em cima do Botafogo, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O jogo chegou a ficar mais de uma hora paralisado por conta da chuva, mas nem isso foi capaz de parar o time rubro-negro. Bruno Henrique, ídolo da torcida rubro-negra e coroado como melhor jogador da competição, marcou dois gols e liderou a vitória do Flamengo, que ainda contou com um golaço de Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou para o Botafogo.

Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Supercopa Rei e ganhou uma coroa de ouro | Foto: Reprodução/TV Globo

A oitava edição da Supercopa Rei colocou frente a frente, mais uma vez, os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A vitória sobre o Botafogo fez o Flamengo se isolar como maior vencedor da competição, com três títulos [2020, 2021 e 2025].

Vitória inquestionável

O Flamengo dominou o jogo desde o início e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Bruno Henrique invadiu a área e sofreu pênalti de Lucas Halter. Na cobrança, o atacante não perdeu a oportunidade e marcou o primeiro gol da partida.

Aos 15 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel paralisou a partida por causa da forte chuva em Belém. A bola voltou a rolar no Mangueirão depois de 1 hora e 16 minutos.

Após quatro minutos, Gonzalo Plata desviou de cabeça, Michael passou para Bruno Henrique e o atacante, de primeira, acertou o ângulo de John mais uma vez.

Nada mudou depois do intervalo. O Flamengo continuou superior e quase ampliou em um chute de Michael. Um pouco depois, Luiz Araújo desarmou Lucas Halter e, com categoria, cavou um golaço na saída de John.

No final do jogo, o Botafogo descontou com gol de Patrick de Paula. Nos acréscimos, Filipe Luis promoveu a entrada de Danilo, que fez sua estreia pelo Flamengo.