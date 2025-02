No Espírito Santo, Vasco fica no empate com o Volta Redonda, que segue líder do Carioca

Em jogo válido pela 7ª rodada e também pela liderança do Campeonato Carioca 2025, o Vasco ficou no empate com o Volta Redonda na tarde deste sábado (1º), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo placar de 2x2. Os gols foram marcados por Vegetti (2 vezes) para o Vasco, e João Victor (contra) e Bruno Santos, para o Voltaço.

O primeiro tempo começou com as duas equipes se estudando e com alguns lances mais fortes. A primeira grande chance foi do Vasco. Aos 19, Coutinho bateu escanteio na cabeça de Jair e obrigou o goleiro Jean a fazer uma grande defesa, no contrapé. Aos 24, outra boa defesa do goleiro do Voltaço após belo chute de Tchê Tchê. A partir desse momento, o jogo esfriou. O Volta Redonda não aparecia no ataque e o Vasco pouco conseguia criar.

A etapa final começou com o Vasco querendo chegar mais ao ataque. Mas quem saiu na frente foi o Volta Redonda. Em belo contra ataque, aos 8 minutos, João Victor acabou desviando contra o patrimônio e abriu o placar para o Voltaço. A reação não demorou. Quase na sequência, Jair sofreu pênalti e Vegetti, aos 11, empatou para o cruzmaltino. Mas, aos 18, outro erro defensivo do Vasco. Lucas Oliveira perdeu o tempo da bola, tentou recuar, mas a bola ficou curta. Bruno Santos encobriu Léo Jardim e fez 2x1. O jogo voltou a esfriar, como na etapa inicial. O Volta Redonda se segurava e esperava um contra golpe e o Vasco não era eficiente na criação das jogadas. Mas o artilheiro do Campeonato Carioca ainda tinha algo guardado. Aos 48, após cobrança de escanteio de Piton, Vegetti de cabeça deixou tudo igual novamente e deu números finais ao confronto.



Em seu próximo compromisso, o Vasco tem o clássico diante do Fluminense na quarta-feira (05), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O Volta Redonda duela na quinta-feira (06), às 21h15, contra o Maricá, no Raulino de Oliveira.