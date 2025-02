Flamengo segue interessado no volante do Jorginho e ainda tenta liberação junto ao Arsenal

O volante Jorginho segue como sonho de consumo do Flamengo para este ano. O Arsenal, clube do jogador, vetou a liberação imediata. O Rubro-negro não desiste de ter o jogador e tentará uma cartada final para tê-lo ainda nesta janela de transferências.

Cientes de toda a dificuldade, as partes já costuram um acordo para a janela especial antes do Mundial de Clubes, em junho. Porém, os dois lados precisam ajustar a diferença entre o que Jorginho quer receber e o que o Fla está disposto a pagar.

Mesmo com esse impasse, as duas partes concordam que é simples de ser resolvido e não será um empecilho. Jorginho sinalizou que seu desejo é receber 12 milhões de euros (R$ 73 milhões) pelos três anos de contrato.

Já o Flamengo entende que conseguiu melhorar a proposta mudando as condições. Inicialmente ofereceu 10 milhões de euros brutos, e no momento, já sinalizou a mesma quantia, livre de impostos.



Jorginho estaria inclinado a aceitar. O projeto oferecido pelo clube carioca e a chance de disputar o Mundial de Clubes são pesos considerados favoráveis para o Flamengo.

O contrato do volante com o Arsenal se encerra em 30 de junho e ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Jorginho despertou o interesse do Palmeiras e de outros clubes brasileiros, além do mercado árabe e europeu. Recentemente, o Arsenal também vetou a liberação do jogador para um clube francês. Apesar dos concorrentes, a prioridade do jogador se tornou o Flamengo.

Aos 33 anos, Jorginho nunca defendeu um clube brasileiro. Naturalizado italiano, o jogador foi revelado pelo Verona, da Itália, e fez a carreira na Europa. Vestiu também as camisas do Napoli e Chelsea, antes de chegar ao Arsenal. Em 2021, ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo na Bola de Ouro.