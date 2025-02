Após denúncia, policiais encontram cativeiro com pássaros em São Gonçalo

Polícia Ambiental encontrou cativeiro de aves no Barro Vermelho, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado (1º), a Polícia Ambiental, após uma denúncia, localizou um cativeiro no Barro Vermelho, em São Gonçalo, que guardava diversas aves silvestres sem autorização.



Ao chegar no local, os policiais identificaram um homem, de 69 anos, como proprietário do espaço e responsável pelos pássaros. Entre as espécies que estavam presas, os agentes encontraram dois ticos ticos, um galo de campina, três sanhaços, um canário da terra, oito tizil e um coleiro.

Os agentes questionaram o homem sobre a licença ambiental para manter os pássaros em cativeiro.

Com a resposta negativa, os policiais recolheram as aves e levaram o homem para prestar esclarecimentos na 73a DP.

