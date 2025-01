Com mais dois fora do Rio, Vasco completará mais de 8.400km com viagens no Cariocão

O Vasco se prepara para realizar mais duas viagem para fora do Rio de Janeiro para compromissos do Campeonato Carioca. O próximo destino do Gigante da Colina é o Espírito Santo, onde enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (01). Em seguida, o cruzmaltino viaja para Brasília, palco do clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (05).

Após estes confrontos, o Vasco terá feito, ao todo, três partidas longe do estado do Rio de Janeiro neste primeiro mês de retorno das férias. O primeiro duelo fora de terras cariocas foi contra o Madureira, no dia 23, na Arena da Amazônia, em Manaus.

A distância final percorrida pelo clube será de mais de 8.400km em viagens para fora do estado.