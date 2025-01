Concha Acústica de São Domingos, em Niterói, sedia final da 'VII Copa Gerson de Futebol'

Neste sábado (1), a Concha Acústica de São Domingos, em Niterói, vai sediar a Final da 'VII Copa Gerson de Futebol'. A competição, um dos maiores eventos esportivos do Estado do Rio de Janeiro, costuma atrair olheiros de grandes clubes brasileiros e terá finais em quatro catergorias - Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Iniciado em agosto do ano passado, o tradicional campeonato interno do 'Projeto Gerson' teve participação de cerca de 1,4 mil jovens atletas em atividade nos dez núcleos mantidos na cidade pelo eterno 'Canhotinha de Ouro' e sua equipe.

As partidas, que deverão ser acompanhadas por representantes de setores organizados da sociedade ligados aos esportes em Niterói e da imprensa, acontecerão na parte da manhã. Após a entrega de troféus e medalhas, haverá uma confraternização no Clube Canto do Rio, clube onde o ex-jogador Gerson iniciou sua vitoriosa trajetória profissional no mundo do futebol, com passagens pelo Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Seleção Brasileira, onde se consagrou como um dos craques do time que conquistou o tr-campeonato mundial, no México, em 1970.

Gerson, natural de Niterói, foi um dos grandes nomes do tricampeonato de 1970 | Foto: Divulgação

Projeto Gerson - Em 2025, o 'Projeto Gerson' está completando 27 anos de existência e conta com a parceria da Prefeitura de Niterói e empresas que apoiam as atividades coordenadas por Gerson e sua equipe técnica. A presidente do Instituto Canhotinha de Ouro, Patrícia Nunes, filha do ex-jogador, explicou que a competição foi idealizada por ele e o grupo de trabalho, como forma de incentivar e dar visibilidade aos alunos na trajetória em busca do sonho de se tornarem jogadores profissionais.

Leia também:

Flamengo empresa o meia Alcaraz para o Everton, da Inglaterra

LFU fecha acordo com a Globo para transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029

Gerson, por sua vez, enfatiza que a proposta vai muito além do esporte. "A Copa Gerson tem objetivo de revelar novos craques, mas deixando claro que o foco de nosso trabalho é afastar as crianças das ruas, da criminalidade e da ociosidade. Somos um projeto que forma, acima de tudo, cidadãos", declarou.