Flamengo empresa o meia Alcaraz para o Everton, da Inglaterra

O Flamengo acertou o empréstimo do meia Carlos Alcaraz, na tarde desta sexta-feira (31), para o Everton, da Inglaterra. O contrato é de seis meses com uma clásula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato.

O argentino está fora do grupo que viaja para Belém, onde o Fla encara o Botafogo pela Supercopa Rei. O clube não divulgou o valor estipulado para compra do jogador pelo Everton nem as metas estabelecidas para que a aquisição se torne obrigatória.

Para evitar um prejuízo, a cláusula de compra dos ingleses gira em torno dos mesmos US$ 20 milhões pagos pelo Rubro-negro para trazer o meia em 2024. E a meta é bem simples e envolve número de jogos.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", afirmou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto.

O Flamengo emprestou Alcaraz apenas cinco meses depois da chegada do atleta ao clube. Reforço mais caro da história do Rubro-Negro, o meia argentino custou US$ 20 milhões (R$ 110 milhões na cotação de 28 de agosto de 2024, data do anúncio da contratação). Anteriormente, ele pertencia ao Southampton, da Inglaterra, e jogou o primeiro semestre de 2024 emprestado à Juventus, da Itália.

Alcaraz disputou 19 jogos oficiais pelo Flamengo, com três gols e duas assistências. Os dois gols marcados em 2024 saíram em cobranças de pênalti. Na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, na quinta-feira, pelo Carioca, ele marcou de cabeça.