LFU fecha acordo com a Globo para transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029

A Liga Forte União (LFU) acertou um acordo com a Globo para a exibição de jogos dos seus clubes nas edições de 2025 a 2029 do Campeonato Brasileiro.

O contrato firmado prevê a transmissão nas diferentes plataformas da empresa das partidas como mandantes de Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.

Os canais Globo exibirão cinco partidas por rodada dessas equipes como mandantes, sendo quatro delas exclusivas.

Agora, os 11 clubes da LFU na Série A se juntarão aos nove times da Libra nos canais da Globo. A empresa havia fechado em março do ano passado um acordo para exibir com exclusividade jogos como mandantes de Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

Assim, os canais Globo vão transmitir nove partidas por rodada na Série A. A distribuição ficou da seguinte forma:

• Oito jogos exclusivos nos canais Globo (TV Globo, sportv e Premiere)

• Um jogo exibido nos canais Globo, na Record e no YouTube

• Um jogo no Amazon Prime Video

Com o fim em 2024 do contrato anterior de direitos do Brasileirão, os clubes passaram a negociar o período que começa este ano. Houve a tentativa de formação de uma liga, que não saiu do papel.

Assim, houve o surgimento de dois blocos comerciais: a Libra e a Liga Forte Futebol, que posteriormente contou com a adesão dos clubes do Grupo União: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco.