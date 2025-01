Brasil abre confronto da Copa Davis, com João Fonseca, neste sábado

Brasil e França se enfrentam na Copa Davis, que é a Copa do Mundo de tênis masculino, neste sábado e domingo em Orleans, na França. A promessa brasileira de 18 anos, João Fonseca, abre o confronto contra Ugo Humbert, número 15 do ranking mundial de tênis. O time vencedor avança as oitavas de final do torneio.

A Copa Davis foi criada em 1900 com a intenção de criar uma disputa de tênis diferente, em vez de simples jogos individuais ou em duplas, os atletas representariam seus países. Cada país convoca uma seleção composta de quatro tenistas, podendo ter ainda um reserva. As disputas são realizas em melhor de cinco partidas, sendo vencedor o país que ganhar três jogos.

Além de João, atual número 99 do ranking, a seleção brasileira é composta por Thiago Wild (76º), Matheus Pucinelli (302º), Rafael Matos (38º) e Marcelo Melo (39º).

Leia também:

➣Maíra Cardi anuncia plano de engravidar em três meses

➣ Neymar chega ao Brasil e se prepara para nova passagem pelo Santos

O quinteto enfrentará a equipe francesa, que conta com Ugo Humbert (15º), Arthur Fils (19º), Giovanni Mpetshi Perricard (30º) e Pierres-Hugues Herbert (179º).

Essa será a sexta vez que as seleções se enfrentam no torneio, nas outras oportunidades, o Brasil teve duas vitórias e a França três. O último confronto foi em 2000, quando os brasileiros venceram os franceses, com grandes atuações de Guga, Fernando Meligeni, Jaime Oncins e Francisco Costa.

Programação:

SÁBADO - 10h30

Ugo Humbert x João Fonseca

Arthur Fils x Thiago Wild

DOMINGO - 10h

Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert x Rafael Matos/Marcelo Melo

Ugo Humbert x Thiago Wild

Arthur Fils x João Fonseca

Transmissão: DSports