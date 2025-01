Fluminense recusa nova proposta pelo colombiano Jhon Arias

O Fluminense recusou uma nova proposta pelo colombiano Jhon Arias. Dessa vez, o interessado no meia-atacante era o Feyenoord, da Holanda. Os valores eram inferiores aos apresentados pelo Olympiacos, da Grécia, e não chegaram ao patamar desejado pela diretoria tricolor.

A janela de transferências do futebol holandês fica aberta somente até a próxima terça-feira (04). Arias tem o sonho de jogar no futebol europeu e já manifestou o desejo de se transferir. Recentemente, ele recusou uma oferta do Zenit por não querer atuar na Rússia.

A diretoria do Tricolor e o atleta tem um acordo. A venda será concretizada caso apareça uma proposta interessante para as duas partes. Os valores estabelecidos pelo Flu e um país onde Arias queira atuar são determinantes para que haja negócio.

O Fluminense manifestou publicamente o desejo de manter Arias no elenco, inclusive apresentando uma proposta de renovação em agosto para fazer dele o jogador mais bem pago do elenco. O salário seria superior a R$ 1 milhão, mas o jogador não aceitou.

Com a camisa tricolor, são 196 jogos, 43 gols e 42 assistências. Foi peça crucial na conquista da Conmebol Libertadores em 2023 e o melhor jogador na Recopa Sul-Americana de 2024.